Dulger wertet Wahlergenisse als "Warnzeichen" für Ampel

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger sieht nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen die Bundesregierung am Zug. Das Ergebnis sei ein "deutliches Warnzeichen" an die Ampel-Politik im Bund, sagte Dulger. Mit Blick auf das starke Abschneiden von AfD und BSW ergänzte er, der Zulauf an den politischen Rändern zeige die Verunsicherung der Menschen. CSU-Chef Söder sprach im BR-Interview von einer "Zäsur" und machte ebenfalls die Ampel-Regierung verantwortlich. Vertreter von SPD, Grünen und FDP betonten, dass man das Bündnis fortsetzen werde. Zugleich erklärte SPD-Generalsekretär Kühnert an die Koalitionspartner gerichtet, man werde sich nicht mehr, so wörtlich, "auf der Nase herumtanzen" lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 11:45 Uhr