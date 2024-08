Dürr rechnet noch heute mit Einigung im Haushaltsstreit

Berlin: In der FDP-Fraktion geht man davon aus, dass sich die Bundesregierung heute noch auf einen Haushaltsentwurf für 2025 einigen wird. Die Koalition werde das hinbekommen, sagte Fraktionschef Dürr im Interview mit dem BR. 99 Prozent der Aufgabe seien bereits erledigt. Bei einem Haushaltsvolumen von insgesamt 480 Milliarden Euro seien lediglich fünf Milliarden noch nicht solide finanziert, so Dürr. Seiner Ansicht nach ist es das Wichtigste, die Schuldenbremse einzuhalten. - Der Haushaltsentwurf müsste heute an den Bundestag geschickt werden, damit das Parlament genug Zeit hat, sich auf die Etatverhandlungen im Herbst vorzubereiten. Kanzler Scholz, sein Vize Habeck und Finanzminister Lindner ringen seit Tagen um die Details.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 09:00 Uhr