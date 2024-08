Drohnenüberflüge in Norddeutschland sorgen für Rätselraten

Geilenkirchen: Am Nato-Stützpunkt Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen gilt weiterhin die zweithöchste Warnstufe. Hintergrund der Maßnahme seien nachrichtendienstliche Informationen, die auf eine mögliche Bedrohung hindeuteten, sagte ein Sprecher der Air Base. Was genau dahinter steckt, wurde nicht mitgeteilt. Die Nato hat in Geilenkirchen das fliegende Frühwarnsystem Awacs stationiert. Für Unruhe sorgen auch Berichte über mysteriöse Drohnenüberflüge im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel. Dort befinden sich unter anderem ein schwimmendes Flüssiggasterminal sowie Chemiebetriebe. Nach Medienberichten gehen Spezialisten des Staatsschutzes davon aus, dass es sich bei den Flugkörpern um russische Aufklärungsdrohnen handelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 15:00 Uhr