Drohnenangriff auf Tel Aviv wurde laut Militär von Jemen aus gestartet

Tel Aviv: Der tödliche Drohnenangriff auf die Küstenmetropole ist nach ersten Erkenntnissen des israelischen Militärs vom Jemen aus gestartet worden. Produziert wurde der mit Sprengstoff bestückte Flugkörper demnach vom Iran. Beim Einschlag in ein Wohnhaus wurde dabei vergangene Nacht in Tel Aviv ein Mensch getötet. Weitere wurden verletzt. Zu der Attacke bekannte sich die schiitische Huthi-Miliz im Jemen. Sie betonte, sie könne mit ihren neuen Drohnen den israelischen Raketenschild umgehen. Das Militär dementierte dies. Die Drohne sei identifiziert worden, habe aber aufgrund menschlichen Versagens nicht abgefangen werden können, so ein israelischer Armeesprecher. Die Huthi begründeten den Angriff damit, man habe Vergeltung geübt für Israels Militäreinsatz im Gazastreifen. Seit Kriegsbeginn wurden dabei nach palästinensischen Angaben knapp 39.000 Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 12:15 Uhr