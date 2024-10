Dritte Tarifrunde für die Metallbranche endet ohne Ergebnis

München: Die dritte Tarifrunde für die Metallbranche in Bayern ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Renkhoff-Mücke, sagte, bei den Zahlen sei man noch weit auseinander. Auch der IG-Metall Bezirksleiter Ott sieht keine substanzielle Annäherung. Beide beschrieben die Gespräche aber als konstruktiv. Die IG-Metall bleibt bei ihrer Forderung nach einem Lohnplus von 7 Prozent und 170 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung in zwei Schritten um 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Um den Druck zu erhöhen, gab es in mehreren Bundesländern wieder Warnstreiks der Metall-Beschäftigten. Aus Bayern wurden mehr als 2.000 Streikende gemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 18:15 Uhr