Dritte Tarifrunde bei VW beginnt

Wolfsburg: Bei VW kommen Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite am späten Vormittag zur dritten Tarifrunde zusammen. VW fordert angesichts der massiven Überkapazitäten in seinen Werken eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent und will zudem verschiedene Boni und Zulagen streichen. Auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. IG Metall und Betriebsrat wollen das verhindern und haben dazu gestern ein eigenes Konzept vorgelegt. Demnach sollen unter anderem in den kommenden beiden Jahren alle Ebenen auf Teile der Boni verzichten – vom Vorstand über das Management bis zu den Beschäftigten. Der Konzern hält das für bei weitem nicht genug. Rückendeckung erhält die Arbeitnehmerseite von der Landesregierung. Niedersachsen ist mit 20 Prozent der Stimmrechte an VW beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 09:15 Uhr