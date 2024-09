Dressurreiterin Niehues holt ihre dritte Medaille bei den Paralympics

Paris: Bei den Paralympics hat Reiterin Anna-Lena Niehues ihre dritte Medaille gewonnen. In der Dressur-Kür holte sie mit ihrem Pferd Quimbaya Silber. Niehues hatte gestern mit der Mannschaft die Bronzemedaille gewonnen, auch in der ersten Einzelprüfung wurde sie am Mittwoch Dritte. Rollstuhl-Tischtennis-Spielerin Sandra Mikolaschek spielt um die Goldmedaille. Die 27-Jährige setzte sich im Halbfinale gegen die Chinesin Gu 3:1 durch.

