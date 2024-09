Dresdner Polizei ermittelt wegen Wahlfälschung

Dresden: Nach der Landtagswahl wird in der sächsischen Landeshauptstadt wegen des Verdachts der Wahlfälschung ermittelt. In mindestens zwei Wahlkreisen sind manipulierte Stimmzettel festgestellt worden. Unbekannte hätten jeweils das von Briefwählern gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" angekreuzt, so die Polizeidirektion Dresden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Von der Manipulation sollen etwa 100 Stimmzettel betroffen sein. Die "Freien Sachsen" haben bei der Wahl am Sonntag landesweit 2,2 Prozent der Stimmen geholt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 13:45 Uhr