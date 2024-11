Dreijähriger schwebt nach Badeunfall in Berchtesgaden in Lebensgefahr

Berchtesgaden: In der Therme in Oberbayern hat es gestern Abend einen Bade-Unfall gegeben. Ein drei Jahre alter Bub ist ins Erlebnisbecken gestürzt und dort mehrere Minuten unter Wasser getrieben. Zwei zwölfjährige Mädchen entdeckten den Jungen und zogen ihn aus dem Becken. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht - und schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei war die Familie des Dreijährigen mit Freunden in der Therme. Als sie nach Hause wollte, bemerkte sie, dass der Sohn nicht mehr da war.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.11.2024 10:00 Uhr