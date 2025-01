Drei weitere Israelis sollen aus Geiselhaft freikommen

Gaza: Nach fast 16 Monaten in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas sollen heute drei weitere Israelis freikommen. Unter ihnen sind laut dem Forum der Geiselfamilien auch zwei Deutsch-Israelis: die 29-jährige Arbel Yehud und der 80-jährige Gadi Moses. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Darüber hinaus will die Hamas fünf aus Israel entführte Thailänder übergeben. 90 Menschen sollen sich weiter in der Gewalt der Terroristen befinden.

