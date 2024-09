Drei Viertel aller Kommunen in Deutschland berichten von Extremwetter

Berlin: Ein Großteil der Kommunen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren von Extremwetter-Ereignissen betroffen gewesen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, geht das aus einer repräsentativen Befragung von Landkreisen, Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden im Auftrag des Umweltbundesamtes hervor. Demnach gaben drei Viertel der Kommunen an, beispielsweise Starkregen oder Dürren erlebt zu haben. Aktuell steht in Europa möglicherweise ein neues Extremwetter-Ereignis bevor: Für Teile von Tschechien und Polen warnen Wetterbehörden vor den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Dort sind in den kommenden vier Tagen bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter vorhergesagt. Auch in Süddeutschland stellt man sich auf Dauerregen und Überschwemmungen ein - besonders am östlichen Alpenrand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 09:45 Uhr