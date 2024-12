Drei Tote durch Schüsse an einer Schule in Wisconsin

Madison: Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule sind im US-Bundesstaat Wisconsin drei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei war einer der Toten der Schütze. Er hatte an einer christlichen Schule das Feuer eröffnet. Nach solchen Vorfällen wird immer wieder eine Verschärfung des Waffenrechts gefordrt - bis heute ohne Ergebnisse. Schussverletzungen gehören zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 22:00 Uhr