Drei Tote bei Glatteisunfällen in Bayern

Nürnberg: Schnee und Eis haben zu zahlreichen Unfällen in Bayern geführt, drei Menschen kamen ums Leben. Besonders betroffen waren die fränkischen Regierungsbezirke sowie Niederbayern, die Oberpfalz und Schwaben. Auf der Autobahn 92 in Niederbayern starben ein 41-Jähriger und seine 38 Jahre alte Beifahrerin, als er mit seinem Auto im Bereich Landshut in einen querstehenden Lastwagen krachte. Auf der A3 bei Regensburg ereigneten sich auf einer Strecke von zehn Kilometern mehr als zehn Unfälle. Dabei kam mindestens ein Mensch, ein 59-Jähriger, ums Leben. Nach zahlreichen Glatteisunfällen ist die Lage in einigen bayerischen Kliniken weiterhin angespannt. An manchen Schulen fiel der Unterricht aus. An den Flughäfen sorgte der Winterdienst dafür, dass alles weitgehend planmäßig verlief. Baden-Württemberg wurden bei mehr als 1.000 Unfällen zahlreiche Menschen verletzt, davon nach Angaben der Polizei niemand schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 17:00 Uhr