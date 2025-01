Drei Straßenbahnen stoßen am Würzburger Hauptbahnhof zusammen

Würzburg: Mitten im morgendlichen Berufsverkehr sind heute früh drei Straßenbahnen in der unterfränkischen Stadt zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Hauptbahnhof wurden nach ersten BR-Informationen acht Personen verletzt. Gegen halb acht war ein Zug an der Haltestelle Hauptbahnhof West auf zwei stehende Bahnen aufgefahren. Inzwischen ist der Straßenbahnverkehr wieder angelaufen, es gibt aber noch Verzögerungen im Takt.

