Drei Menschen werrden bei Explosion in Fürstenfeldbruck verletzt

Fürstenfeldbruck: Bei einer Sprengstoff-Explosion auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens sind drei Menschen verletzt worden. Zudem entstanden größere Schäden. Nach ersten Ermittlungen explodierte Sprengstoff, der sich möglicherweise in einem Tresor befunden habe, als dieser in einem Schredder vernichtet werden sollte, so das LKA Bayern. Wie der Sprengstoff in den Tresor kam, sei unklar.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.01.2025 20:00 Uhr