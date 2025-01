Drei Menschen werden durch Explosion in Fürstenfeldbruck verletzt

Fürstenfeldbruck: Bei der Explosion auf dem Gelände einer Recycling-Firma in Fürstenfeldbruck sind drei Menschen verletzt worden. Heute Früh wurde laut Polizei dort Altholz geschreddert - dabei kam es zu der Explosion. Die Druckwelle hat Gebäude und Fahrzeuge schwer beschädigt, an Häusern in der Umgebung sind Fensterscheiben geplatzt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich möglicherweise in einem zu schreddernden Schrank ein Tresor befand, in dem ziviler Sprengstoff gelagert worden war.

