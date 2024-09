Drei Menschen sterben beim Baden in bayerischen Seen

München: Mindestens drei Menschen sind am Wochenende bei heißem Spätsommerwetter in den Seen Südbayerns ums Leben gekommen. Ein 77-Jähriger starb, nachdem er im Langwieder See bei München das Bewusstsein verloren hatte. Einsatzkräfte hatten ihn aus dem Wasser gerettet. Er starb später im Krankenhaus. Im Kochelsee fanden Stand-Up-Paddler eine 62-Jährige leblos im Wasser. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Im Kirnbergsee bei Penzberg starb eine 74-Jährige Frau. Sie war plötzlich untergegangen. Ein Angehöriger holte sie aus dem Wasser und startete mit anderen Badegästen die Reanimation. Die Frau starb später dennoch im Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 16:00 Uhr