Drei Deutsche beim Rodeln in Österreich verunglückt

Bramberg: Drei Deutsche sind beim Rodeln in Österreich schwer verunglückt. Wie die zuständige Polizei heute mitteilte, waren zunächst zwei junge Männer aus dem Ostallgäu gestern Abend bei Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land von der präparierten Piste abgekommen und in unwegsames Gelände abgestürzt. Mehr als 20 Retter waren im Einsatz als ein dritter Rodler den Berg herabschoss, den Einsatzkräften auswich und ebenfalls gut 25 Meter tief abstürzte. Alle drei liegen verletzt im Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 17:00 Uhr