Dortmund und Hoffenheim trennen sich im Abendspiel unentschieden

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Dortmund und Hoffenheim unentschieden 1:1 getrennt. Zuvor gewann Stuttgart gegen Heidenheim auswärts mit 3:1 und kletterte damit auf Tabellenrang 6. In der zweiten Liga unterlag der 1.FC Nürnberg in Köln mit 1:3 und die Spielvereinigung Greuther Fürth gewann gegen Hannover mit 1:0. Beim Wintersport hat Skispringer Pius Paschke einen Tag nach seinem Triumph im ersten Einzelwettbewerb in Titisee-Neustadt auch das heutige Weltcupspringen im Schwarzwald gewonnen. Zweiter wurde Michael Hayböck aus Österreich vor dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 19:00 Uhr