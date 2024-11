Dortmund gewinnt Abendspiel der Fußball-Bundesliga

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund das Abendspiel gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen. Für Leipzig war es die erste Niederlage in dieser Saison. Damit steht der FC Bayern nun mit drei Punkten Abstand auf die Sachsen an der Tabellenspitze. Die Münchner hatten gestern Union Berlin mit 3:0 besiegt, Wolfsburg und Augsburg trennten sich 1:1. In der zweiten Liga hat Köln das Abendspiel bei der Berliner Hertha mit 1:0 gewonnen. Beim ATP-Turnier von Paris bestreitet Tennis-Profi Alexander Zverev heute das Endspiel gegen Lokalmatador Ugo Humbert. Durch den Finaleinzug steigt Zverev in der Weltrangliste auf den zweiten Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 06:00 Uhr