Dortmund fügt Leipzig erste Saisonniederlage in der Bundesliga zu

Zum Fußball: Borussia Dortmund hat RB Leipzig die erste Saisonniederlage in der Bundesliga zugefügt. Die Dortmunder gewannen das Abendspiel mit 2:1 und kletterten in der Tabelle auf Platz fünf. Leipzig liegt nun drei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Die Münchner hatten am Nachmittag Union Berlin mit 3:0 besiegt. Heute spielen noch Freiburg gegen Mainz und Gladbach gegen Bremen. In der zweiten Liga hat sich im Abendspiel Köln bei der Berliner Hertha mit 1:0 durchgesetzt. Am Nachmittag tritt unter anderem Nürnberg beim HSV an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 07:00 Uhr