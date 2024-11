Doppelmörder aus dem Mühlviertel ist tot

Rohrbach: Der seit Tagen gesuchte Doppelmörder aus dem oberösterreichischen Mühlviertel ist tot. Das hat die Polizei bestätigt. Sie hatte zuvor den Wagen des flüchtigen, mutmaßlichen Täters in einem Wald im Bezirk Rohrbach gefunden. In dem Auto befand sich ein Gewehr, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handelt. Der Täter hatte den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau und einen ehemaligen Polizisten erschossen. Hintergrund der Bluttat ist wahrscheinlich ein Streit um Jagdrechte. Die Flucht des Mannes hat den größten Polizei-Einsatz in der Geschichte Österreichs ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 15:00 Uhr