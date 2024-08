Donauwörth wird Landesgartenschau 2028 ausrichten

München: Die Landesgartenschau 2028 findet in Donauwörth statt. Nachdem die oberbayerische Stadt Penzberg ihre Zusage wegen klammer Kassen zurückgezogen hatte, springt Donauwörth mit dem Konzept einer früheren Bewerbung ein. Landesgartenschauen seien echte Chancen für Bayerns Städte und Gemeinden, sagte Umweltminister Glauber bei der Bekanntgabe - Oberbürgermeister Sorré sprach von einem "Sechser im Lotto". Das zentrale Gelände der Landesgartenschau in Donauwörth soll auf dem bisher schmucklosen Volksfestplatz in der Nähe des Bahnhofs entstehen. Für Fußgänger und Radler sollen gleich drei neue Brücken gebaut werden, außerdem soll ein Strand an der Donau angelegt werden.

