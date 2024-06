Donaupegel in Regensburg sinkt nur sehr langsam

Regensburg: An der Donau bleibt die Hochwasserlage teils angespannt. In Regensburg sinkt der Pegelstand nach Angaben der Stadt nur sehr langsam auf hohem Niveau. Laut Hochwassernachrichtendienst lag er bei über sechs Metern und damit doppelt so hoch wie normal. Gestern abend hatten Einsatzkräfte etwa 30 Häuser evakuiert, weil der Untergrund wegen des hohen Grundwasserspiegels immer weiter aufweichte. In Passau sind die Pegelstände von Donau und Inn merklich gesunken. Stadtbrandrat Dittlmann sprach auf BR-Anfrage von einer Art "Tag des Abwartens". Aktuell sind die Einsatzkräfte in Passau mit Dammwachen beschäftigt. Zudem helfen sie Anwohnern in den überfluteten Gebieten mit Bootstaxis. Zwangsevakuierungen gab es jedoch nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2024 10:45 Uhr