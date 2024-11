Donald Trump gewinnt US-Präsidentschaftswahl deutlich

Washington: Die Republikaner haben die US-Präsidentschaftswahl auf ganzer Linie gewonnen. Nicht nur dass, ihr Kandidat Trump ins Weiße Haus zurückkehren wird, sie haben auch die Mehrheit im Senat geholt und seit kurzem zeichnet sich ebenfalls eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus ab. Sollte sich dies bestätigen, dann wird Trump als Präsident ohne großen Widerstand neue Gesetze durchbringen können. Am Abend wurde bekannt, dass Trump auch in Michigan gewonnen hat - einem weiteren sogenannten Swing-State. Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Harris, will sich noch am Abend öffentlich äußern. Sie soll Trump bereits telefonisch zum Sieg gratuliert haben.

