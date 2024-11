Dominique Pelicot sagt im Missbrauchsprozess letztmals aus

Avignon: Im Missbrauchsprozess gegen Dominique Pelicot und weitere Mitangeklagte hat sich der Familienvater reumütig gezeigt. Er bedauere seine Taten, sagte er bei seiner letzten Anhörung von Gericht. Seine Tochter sagte im Gerichtssaal, sie werde ihn niemals wiedersehen. Er werde allein zugrunde gehen. Dominique Pelicot hatte den Mitangeklagten - und zahlreichen weiteren Männern, die nicht identifiziert werden konnten - über mehrere Jahre in Internetforen angeboten, seine betäubte Frau zu vergewaltigen. Das Opfer, Gisèle Pelicot, wird in Frankreich mittlerweile als Heldin gefeiert, weil sie entschieden hat, dass der Prozess öffentlich geführt wird, um anderen missbrauchten Frauen Mut zu mache. Von Montag an soll die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers halten, anschließend sind die Anwälte der Angeklagten an der Reihe. Das Urteil soll spätestens am 20. Dezember fallen.

