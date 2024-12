Dominique Pelicot in Vergewaltigungsprozess zu 20 Jahren Haft verurteilt

Avignon: Im Missbrauchsprozess von Südfrankreich ist der Hauptangeklagte Dominique Pelicot wegen schwerer Vergewaltigung seiner früheren Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 72-Jährige sei in allen Anklagepunkten schuldig, erklärte der Vorsitzende Richter. Er ordnete zudem an, dass nach zwei Dritteln der Haftstrafe geprüft wird, ob Pelicot im Anschluss an seine Strafe in Sicherungsverwahrung bleiben muss. Dominique Pelicot hatte seine mittlerweile geschiedene Frau Gisèle fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Die Taten hatte er vor Gericht gestanden. Das Urteil gegen den 72-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig. Auch 50 weitere Männer mussten sich vor Gericht verantworten; der vorsitzende Richter sprach auch sie schuldig, verhängte aber zum Teil mildere Strafen als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 12:00 Uhr