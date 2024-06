Dobrindt will arbeitslose Ukrainer zurückschicken

Berlin: Die CSU im Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in ihre Heimat zurückzuschicken, wenn sie hierzulande nicht arbeiten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag", zwei Jahre nach Kriegsbeginn müsse der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der West-Ukraine. Kritik an dem Vorstoß kommt etwa von SPD und auch den Grünen. Partei-Chef Nouripour betonte, die Unterstellung, die Ukrainer kämen wegen des Bürgergelds zu uns, verkenne das Grauen des Krieges. SPD-Fraktionsvize Wiese erklärte, Russland lasse immer wieder Ziele in der gesamten Ukraine bombardieren. Der SPD-Arbeitsmarktexperte Rosemann verwies auf viele alleinerziehende ukrainische Mütter und fehlende Kita-Plätze. Zuletzt hatten sich mehrere Innenminister der Union dafür ausgesprochen, Ukrainern künftig statt Bürgergeld nur noch die geringeren Leistungen für Asylbewerber zu gewähren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 11:00 Uhr