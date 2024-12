Dobrindt ist CSU-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl

München: Die CSU zieht mit Landesgruppenchef Dobrindt als Spitzenkandidat in die Neuwahl des Bundestags. Die Delegiertenversammlung in München wählte Dobrindt mit 93 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste. CSU-Chef Söder hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, dass Dobrindt in einer künftigen Bundesregierung ein zentrales Ministeramt übernehmen solle. Auf Platz drei der CSU-Landesliste für die Bundestagswahl wurde Günther Felßner gewählt, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes. Er soll bei einem Wahlsieg Landwirtschaftsminister werden. Dass CSU-Politiker über die Landesliste in den Bundestag einziehen, gilt allerdings als unwahrscheinlich, weil die Partei in der Regel die meisten Wahlkreise direkt gewinnt und dadurch keine Listenkandidaten zum Zuge kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 14:00 Uhr