Dobrindt geht bei Koalitionspartnern auf Distanz zu Merz

München: Zwischen CDU und CSU bahnt sich ein Streit um eine mögliche Koalition mit den Grünen an. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat ein Bündnis mit der Partei erneut strikt abgelehnt. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, Wirtschaftsminister Habeck und dessen Partei würden, so wörtlich, "mit uns nicht am Koalitionstisch sitzen". Dobrindt geht damit auf Distanz zu CDU-Chef Merz. Der Kanzlerkandidat der Union hatte zuletzt weder eine Koalition mit den Grünen noch mit Habeck als Minister ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 04:00 Uhr