Djokovic tritt Viertelfinalmatch bei French Open nicht an

Paris: Bei den French Open wird Tennisprofi Novak Djokovic sein Viertelfinalmatch morgen nicht antreten. Grund ist eine Verletzung im rechten Knie. Sein Gegener Casper Ruud aus Norwegen steht damit kampflos im Halbfinale. Dort könnte er auf Alexander Zverev treffen, sollte dieser sich in seinem Viertelfinale durchsetzen. Djokovic verliert durch die Spielabsage den ersten Platz in der Weltrangliste an Jannik Sinner. Sinner wird damit der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 22:00 Uhr