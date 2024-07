Ditlev und Haug erreichen Weltbestzeiten beim Triathlon in Roth

Roth: Beim Triathlon in Mittelfranken haben die Sieger neue Weltbestzeiten erzielt: Der Däne Magnus Ditlev gewann den Männerwettbewerb in Roth in 7 Stunden, 23 Minuten und 24 Sekunden. Für den Dänen ist es der dritte Erfolg in Serie. Mitfavorit Patrick Lange aus Darmstadt verletzte sich beim Start zum Schwimmen und musste aufgeben. Bei den Frauen schaffte Anne Haug aus Bayreuth ebenfalls eine neue Rekordzeit: 8 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden auf der Langdistanz. Das sind bei Frauen wie Männern knapp vier Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 15:00 Uhr