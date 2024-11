Diskussion über Kanzlerkandidatur von Scholz geht weiter

Berlin: Die SPD-Spitze hat sich hinter eine erneute Kanzler-Kandidatur von Olaf Scholz gestellt. Parteichefin Esken sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Scholz' Kandidatur beim Parteitag Mitte Januar sei beschlossene Sache. In den nächsten Tagen würden die notwendigen Schritte dafür vorbereitet. Ähnlich hatte sich gestern Abend auch SPD-Co-Chef Klingbeil im Ersten geäußert. Juso-Chef Türmer hingegen hält die Frage noch nicht für entschieden. Es gebe bei den Sozialdemokraten keine Selbstkrönungen, das sei eine Entscheidung der Partei und ihrer Gremien, sagte er im Deutschlandfunk. Die Frage sei für ihn deshalb bis zum Parteitag offen, so Türmer weiter. Nach mehreren Kommunalpolitikern hatten sich zuletzt auch zwei Bundestagsabgeordnete dafür plädiert, mit Verteidigungsminister Pistorius in den Wahlkampf zu ziehen - er ist deutlich beliebter bei den Bürgern als Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 10:15 Uhr