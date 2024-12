Diplomaten fordern bei Gipfel friedlichen Machtwechsel in Syrien

Tel Aviv: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers al-Assad haben Außenminister arabischer Staaten und internationale Vertreter bei einem Krisengipfel in Jordanien über Syriens Zukunft beraten. Spitzendiplomaten aus den USA, der Türkei, der Europäischen Union und den arabischen Staaten haben sich darauf geeinigt, dass eine neue Regierung in Syrien die Rechte von Minderheiten respektieren sollte, wie US-Außenminister Blinken nach den Gesprächen erklärte. Die Diplomaten riefen zu einem friedlichen Übergang in Syrien auf. - Unterdessen hat Israel hat nach Angaben von Aktivisten binnen weniger Stunden mehr als 60 militärische Ziele in Syrien angegriffen. Darunter solllen Tunnel gewesen sein, in denen Lager für Raketen waren.

