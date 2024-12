DIHK warnt vor Fachkräftemangel im Energiesektor

Berlin: Einer Untersuchung zufolge werden in Deutschland weitere Fachkräfte gebraucht, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag geht von insgesamt 500.000 Beschäftigten aus, die bis zum Jahr 2030 erforderlich seien. Den Angaben zufolge würden diese allein für den Ausbau der Solar- Wind- und Wasserstoff-Energie benötigt. Bislang arbeiten hier etwa 200.000 Menschen. Der DIHK warnt vor einem Fachkräftemangel in der Branche. Wenn man diesen nicht in den Griff bekomme, seien die Ausbauziele im Bereich erneuerbare Energien eher eine Utopie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 18:00 Uhr