DIHK-Chef Adrian ist besorgt über Energiesicherheit

Berlin: Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Adrian, macht sich Sorgen über die dauerhaft sichere Stromversorgung in Deutschland. Adrian sagte der Funke-Mediengruppe, Netzausfälle unter drei Minuten beträfen viele Betriebe insbesondere in der Industrie. Netzbetreiber müssten immer stärker eingreifen, um die Netze stabil zu halten. Außerdem seien die Strom- und Gaspreise in Deutschland nach wie vor zu hoch, beklagte Adrian.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 03:00 Uhr