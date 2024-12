Digitalpakt 2.0 soll Digitalisierung an Schulen voran bringen

Berlin: Bundesbildungsminister Özdemir hat ein Eckpunktepapier für die Digitalisierung an Schulen - den sogenannten Digitalpakt 2.0 - vorgestellt. Dabei sprach er von einem Durchbruch nach einem zweijährigen Verhandlungsmarathon zwischen Bund und Ländern. Demnach teilen sich im neuen Digitalpakt 2.0 Bund und Länder die Kosten je zur Hälfte. Bislang hatte der Bund 90 Prozent der Kosten übernommen. Neben Investitionen in die digitale Infrastruktur sind auch entsprechende Lehr- und Lernkonzepte geplant. Die Schulen könnten anhand der Beschlüsse sicher planen und investieren, so Özdemir. Weil Bund und Länder sich lange nicht über die Finanzierung einigen konnten, stockt die Digitalisierung an Schulen. Bereits im Mai ist der Digitalpakt ausgelaufen, der Geld beispielsweise für Laptops oder digitale Tafeln bereitstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 11:00 Uhr