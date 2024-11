Digitalexpertin Gesche Joost ist neue Präsidentin des Goethe-Instituts

München: Die Designforscherin und Digitalexpertin Gesche Joost ist neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Die Professorin an der Universität der Künste Berlin übernimmt das Ehrenamt von der Ethnologin Carola Lentz, die es seit 2020 innehatte. In ihrer Antrittsrede forderte Joost dazu auf, sich am Ringen um Verständigung über eine freiheitliche Weltordnung, um Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit zu beteiligen. Außenministerin Baerbock sagte anlässlich der Amtsübergabe, nur indem man weltweit Interesse an Deutschland wecke, könne man auch im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen. Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland mit 151 Instituten in 98 Ländern.

