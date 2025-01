Digitale Lohnabrechnung ist laut Urteil rechtens

Viele Arbeitnehmer erhalten ihre Lohnabrechnung nur noch digital über verschiedene interne Online-Portale des Arbeitgebers. Doch ist das überhaupt rechtens? Ja, urteilte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Eine Frau hatte gegen ihren Arbeitgeber geklagt, weil dieser sämtliche Entgeltabrechnungen und andere Personaldokumente nicht mehr per Post verschickt hatte, sondern nur noch in einem passwortgeschützten Mitarbeiterpostfach zur Verfügung stellt. Aber: Können Beschäftigte von zu Hause nicht auf ihre Lohnabrechnung zugreifen, muss der Arbeitgeber erlauben, dass diese im Betrieb eingesehen und ausgedruckt werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 17:00 Uhr