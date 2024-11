Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer von Bundesligist VfL Bochum

Bochum: Fußball-Coach Dieter Hecking ist zurück in der Bundesliga und soll den VfL Bochum vor dem Abstieg retten. Wie der Verein bestätigte, unterschrieb der 60-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Bochum ist aktuell Tabellen-Letzter mit nur einem Punkt nach neun Spielen. Nach dem Fehlstart in die Saison hatte es schon einen Trainerwechsel bei Bochum gegeben. Zuletzt war dort Interimscoach Markus Feldhoff verantwortlich. Der Westfale Hecking hat in der Vergangenheit bereits fünf Bundesligisten trainiert, darunter den 1. FC Nürnberg.

