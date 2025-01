"Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist für Oscar nominiert

Los Angeles: Ein deutscher Film kann auf einen Oscar hoffen. Zumindest ist die Produktion "Die Saat des heiligen Feigenbaums" am Nachmittag in Los Angeles für den Oscar als bester internationaler Film nominiert worden. Das Werk stammt von dem in Hamburg lebenden iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof. Bei der Oscar-Verleihung Anfang März konkurriert die Produktion mit vier weiteren Filmen - darunter ist der mit vier Golden Globes ausgezeichnete Musical-Thriller "Emilia Pérez" aus Frankreich. Gleich mit acht Nominierungen geht der Vatikan-Thriller "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger in die Oscar-Verleihung. Der Film dreht sich um Intrigen und Machtkämpfe bei der Kür eines neuen Papstes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 16:00 Uhr