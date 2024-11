Die Mehrheit geht rund um den Black Friday online auf Schnäppchenjagd

Berlin: 98 Prozent der Deutschen kennen den "Black Friday" und gut jeder Zweite will ihn vor allem online nutzen. Das ergab eine Untersuchung des Digitalverbands Bitkom. Demnach wollen zwölf Prozent sowohl online als auch im Laden vor Ort nach Rabattangeboten schauen. Ausschließlich in Läden wollen an diesem Tag vier Prozent einkaufen. Grund seien wirtschaftlich unsichere Zeiten, erklärte Bitkom. Am Black Friday sollen Rabattaktionen die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Kauf von Produkten animieren. Viele Anbieter erweitern den Tag auf eine Woche oder mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2024 18:45 Uhr