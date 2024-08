Die britische Polizei bereitet sich auf weitere rechtsextreme Krawalle vor

In Großbritannien bereitet sich die Polizei auf weitere rechtsextreme Ausschreitungen vor. Wie der Nachrichtensender "Sky News" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, werden für heute Proteste und Krawalle in bis zu 30 Städten befürchtet, darunter in der Hauptstadt London. Demnach gibt es entsprechende Aufrufe in rechtsextremen Foren. - In England und Nordirland gibt es seit Tagen Angriffe auf Sicherheitskräfte, Asylbewerber-Unterkünfte und Moscheen. - Die Krawalle hatten nach einer Messerattacke in der Stadt Southport Ende Juli begonnen, bei der drei Mädchen getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 12:00 Uhr