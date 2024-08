Die 2. Bundesliga ist wieder in die Saison gestartet

Köln: Für die Fußballer ist die Sommerpause in der 2. Bundesliga vorbei: Zum Start in die neue Saison hat der Hamburger SV 2:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Am Mittag geht es mit gleich vier Partien weiter - unter anderem spielt um 13 Uhr die Mannschaft des 1. FC Nürnberg unter Trainer Miroslav Klose beim Karlsruher SC. Der SSV Jahn Regensburg ist nach dem Abstieg vor einem Jahr in die zweite Liga zurückgekehrt und steht vor einem Auswärtsspiel bei Hannover 96.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 07:00 Uhr