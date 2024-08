DHL erhöht nach zwei Vorfällen Sicherheitsmaßnahmen

Berlin: Der Logistikanbieter DHL hat nach zwei Vorfällen mit Frachtsendungen nun die Sicherheitsmaßnahmen in allen europäischen Ländern erhöht. Dies sei eine Reaktion auf die laufenden Ermittlungen von Behörden in mehreren Ländern und diene dazu, Netzwerk, Mitarbeitende, Einrichtungen sowie Sendungen der Kunden zu schützen, sagte eine DHL-Sprecherin. Deutsche Sicherheitsbehörden warnen momentan vor sogenannten "unkonventionellen Brandsätzen", die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Im Juli kam es in einem DHL-Logistikzentrum in Leipzig zu einem Brand, der durch ein Paket ausgelöst wurde. Das aus dem Baltikum verschickte Päckchen hatte Feuer gefangen und enthielt laut Informationen aus Sicherheitskreisen einen Brandsatz. Es setzte zudem einen Frachtcontainer in Brand. Das Paket sollte in Leipzig umgeladen und zu seinem Endadressaten weitergeschickt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 16:00 Uhr