DGB feiert 75 Jahre, DGB Bayern kritisiert Söder

Berlin: Bundespräsident Steinmeiner hat den Deutschen Gewerkschaftsbund zum 75-jährigen Bestehen gewürdigt. Bei seiner Rede auf der Jubiläumsveranstaltung in Berlin wandte sich Steinmeier direkt an die anwesenden Gewerkschafter und forderte sie auf, weiter für soziale Gerechtigkeit zu streiten, aber auch zugleich eine Stimme der Zuversicht zu sein. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz dem DGB per Videobotschaft gratuliert. - Unterdessen hat der bayerische DGB-Vorsitzende Stiedl den jüngsten CSU-Parteitagsbeschluss zur Arbeitszeit scharf kritisiert. Im Interview mit BR24 wies Stiedl die CSU-Forderung zurück, die Menschen müssten wieder mehr arbeiten. Es würden bereits jetzt 1,4 Milliarden Überstunden geleistet, sagte Stiedl. Wenn eine Pflegekraft nach einer Doppelschicht nach Hause komme und im Radio von einem Politiker höre, sie solle härter arbeiten, sei das "ein Affront".

