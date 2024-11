DGB-Chefin Fahimi fordert Reform der Schuldenbremse

Der Deutsche Gewerkschaftsbund setzt sich für eine Reform der Schuldenbremse ein. DGB-Chefin Fahimi sagte in der ARD-Radiosendung "Mitreden! Deutschland diskutiert", nötig sei eine "goldene Regel", die in einer Krise, wie aktuell, besondere Investitionen ermögliche. Der Ausbau der Stromtrassen, der digitalen Infrastruktur oder des Schienenverkehrs seien jetzt ebenso notwendig, wie die Förderung von benachteiligten Kindern. Es gehe aber nicht darum, beliebig Schulden zu machen, so die DGB-Chefin.

