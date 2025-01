DFB verklagt Ex-Präsident Zwanziger auf Schadenersatz in Millionenhöhe

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußball-Bund verklagt seinen ehemaligen Präsidenten Zwanziger auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Es geht um die finanziellen Schäden durch die sogenannte Sommermärchen-Affäre. Im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 soll Zwanziger Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Dazu läuft schon ein Strafverfahren, jetzt fordert der DFB aber auch Schadenersatz für drohende Steuer-Nachzahlungen - der Streitwert liegt bei 24 Millionen Euro.

