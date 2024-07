DFB-Team unterliegt Spanien im EM-Viertelfinale mit 1:2 nach Verlängerung

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Heim-EM aus dem Turnier ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor die DFB-Auswahl gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Den entscheidenden Treffer erzielte der Ex-Dortmunder Mikel Merino in der 119. Minute. Das Team von Trainer de la Fuente steht damit im Halbfinale. Wer dort der Gegner der Spanier ist, entscheidet sich im zweiten Spiel des heutigen Abends, das in diesen Minuten angepfiffen wird. Hier stehen sich Portugal und Frankreich gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 21:00 Uhr