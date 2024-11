DFB-Team spielt unentschieden im letzten Länderspiel des Jahres gegen Ungarn

Budapest: Das letzte Länderspiel des Jahres gegen Ungarn ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem 1 zu 1-Unentschieden zu Ende gegangen. Nachdem das DFB-Team in der 76. Minute in Führung gegangen war, konnte die ungarische Mannschaft in der Nachspielzeit durch einen Hand-Elfmeter noch ausgleichen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht dennoch als Gruppensieger im Viertelfinale der Nations League.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 23:00 Uhr